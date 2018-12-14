مصر | عاجل.. حريق بأحد العقارات بحدائق حلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق بأحد العقارات بحدائق حلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لحريق بأحد العقارات بشارع ترعة الخشاب بجوار سوبر ماركت الرحاب بحدائق حلوان. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...

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