أخبار مصر | شاهد.. اللحظات الأولى لحريق بأحد آبار البترول في رأس سدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللحظات الأولى لحريق بأحد آبار البترول في رأس سدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو للحظة اشتعال الحريق بأحد آبار البترول في رأس سدر.

وكشف مصدر بالشركة العامة للبترول، أن حريقًا اندلع مساء اليوم الجمعة، في بريمة حفر تابعة لشركة خاصة تُدعى "ميدى تيرا" المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، متعاقدة مع الشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بالبريمة، مما أسفر عن انفجار البريمة واشتعال حريق ضخم بالبريمة يصعب السيطرة عليه حتي الآن بمنطقة حقول عسل برأس سدر.

ودفعت مديرية أمن جنوب سيناء بسيارات الاطفاء والدفاع المدني للسيطرة علي الحريق، كما تم الدفع بطائرات أيضا في طريقها لمنطقة الحادث للسيطرة على الحريق.