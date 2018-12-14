أخبار مصر | إحباط 5 محاولات تهريب أجهزة تصنت وتجسس بجمارك القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط 5 محاولات تهريب أجهزة تصنت وتجسس بجمارك القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لعدد من أجهزة التنصت والتجسس وكمية من العدسات اللاصقة.

وفي المحاولة الأولى، كانت بجمرك القطاع الخاص بمدينة البضائع الجديدة برئاسة نجوى شكري مدير الجمرك، حيث تم تشكيل اللجنة الجمركية المكونة من إسراء عبد الوهاب مأمور الحركة، وخالد عبد الصبور رئيس القسم تحت إشراف محمد الخضري وعلاء مكرم مديري إدارة حركة لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 36538 باسم شركة أ. ل. ا بعدد واحد طرد مستلزمات كمبيوتر، واردة من أيرلندا بوزن 108 كيلو جرامات بقيمة 1905 يورو طبقا الفاتورة المقدمة.

وبالمعاينة الفعلية للطرد تبين وجود فاتورة داخل الطرد بقيمة 19991 يورو وهى قيمة أعلي من الفاتورة المقدمة.

وبالعرض على هدى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية وبلغ التعويضات المستحقة 114715 جنيها.

وفي المحاولة الثانية، كانت بجمرك البريد السريع برئاسة منتصر إمام مدير الجمرك وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهرة.

اشتبه طارق فرج مأمور الحركة فى مشمول البوليصة رقم 32328407053 الواردة من كوريا الجنوبية باسم شركة ا. ل. ا رقم محجوزات 15162 أرامكس بعدد 2 طرد مكون من 3 كراتين بها 444 كيس أحبار سائلة بوزن 51.5 كيلوجرام.

وتم تشكيل لجنة من ماهر الديب ومحمد مصطفى وأحمد عبداللطيف رؤساء أقسام التعريفة وسامى سدراك وإبراهيم حسن مديرى التعريفة تحت إشراف محمد وحيد وخالد المليجي مديرى إدارة الحركة للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 408 أكياس مكتوب عليها من الخارج أنها أحبار سائلة وبداخل كل كيس 500 عدسة لاصقة بإجمالى 204 آلاف عدسة لاصقة ملونة و36 كيس أحبار سائلة فقط وبلغت قيمة المضبوطات 6 ملايين و528 ألف جنيه.

وكانت المحاولات الأخرى بنفس الجمرك حيث تم ضبط طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزوده بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة مشمول البوالص أرقام 1785727915 و9061554456 و210476976801 والقادمة من أمريكا.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات وتحرير 5 محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.