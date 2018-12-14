شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر عن «الترتيب المسبق بين البرنامج والرئاسة»: «كلمات الرئيس بسيطة وتلقائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الإعلامى «شريف عامر» مداخلة الرئيس، مع برنامج «يحدث في مصر» بأنها صادقة ونابعة من القلب ولذلك شعر بها الجميع وأولهم «السيدة نحمده»، التي بدا عليها الرضا والسعادة جراء تشجيعه لها.

وقال «عامر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: أي شيء يتسم بالإخلاص والصدق والنية الحسنة، يجب أن تكون نتيجته الخير.

ورأى «عامر» أن الكلمات التي ذكرها الرئيس كانت بسيطة وتلقائية.

ونفى أي ترتيب مسبق بين البرنامج ورئاسة الجمهورية.، مضيفاً أنه سعيد جدًا لاختيار الرئيس برنامجه للحديث من خلاله إلى الجمهور، وأن طريقة تعامله معه جعلته يشعر وكأنه مع صديق أو أخ أكبر يتحدثان في أمر يخص المصريين جميعًا.