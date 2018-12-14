شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير المركزي للمحاسبات يشعل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط برئاسة السيد دياب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ووليد التمامى ومحمد الفار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير إدارة الجمعيات التعاونية بمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الجمعية، أمس، وعرض وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات الجهاز عن أعمال الجمعية، والتي كان أبرزها «عدم تسجيل مقر الجمعية والوحدات الادارية بوحدة الادارة الهندسية بالشهر العقارى والبالغ تكلفتة الدفترية مليون جنيه».

كما تضمنت الملاحظات أرصدة حسابات سلف المقاولين وحسابات المدينين والسلف المستحقة بعدها منذ 4 سنوات باجمالى 2.9 مليون جنيه.

كما تضمن رصيد حساب سلف المقاولين حتى 31\12\ 2017 1.98 مليون جنيه نحو 3 من اعضاء الجمعية وقد تبين تجاوز السلف المصروفة للمذكورين نسبة السلف المعتمدة من الجمعية والمحددة ب30% واستمرار الجمعية في تقديم سلف لهم على الرغم من عدم قدرتهم على السداد وكذلك عدم انهاء الاعمال الموكلة لهم.

كما ظهر رصيد حسابات دائنة تحت التسوية بمبلغ 6.6 مليون جنيه وهى تمثل قيمة ضرائب القيمة المضافة المستردة من مستحقات الاعضاء.

وطالب رئيس الجهاز المركزى بإعادة النظر في اجراءات منح السلف للاعضاء مع ضرورة تحصيل السلف اول باول من الاعضاء ودراسة الحالة الفنية والمالية لهم قبل تقديم أي سلف لهم حفاظا على اموال الجمعية.

ورفض رئيس الجهاز قيام مطالب أعضاء الجمعية باسترداد مليون و200 ألف جنيه، وهى قيمة الفروق المتمثلة في حساب العمولات التي سددتها الجمعية بدلا من تجميد أرصدتها.

كما رفض رئيس الجهاز إسقاط الدين الواقع على احد اعضاء الجمعية والذى يتجاوز عن ٦٠٠ الف جنيه على الرغم من موافقة الجمعية العمومية وبخاصة وان الجمعية حصلت على حكم قضائي ضد العضو المدين للجمعية.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترحات المقدمة من كلا من المهندسن محمد الفار والمهندس وليد التمامى والمتعلقة بضرورة موافقة 3 اعضاء من مجلس الادارة واعتماد رئيس الجمعية للجنة السلف كما وافقت الجمعية العمومية على مقترح التجاوز عن النسب المقررة للسلفة بموافقة مجلس الادارة بالكامل لتفادى السلبيات التي وقعت كما تمت الموافقة على رفع نسبة السلفة بما يخدم صغار اعضاء الجمعية.