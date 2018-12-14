شكرا لقرائتكم خبر عن دار الخدمات النقابية والعمالية تنظم ندوة فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية ندوة فنية، مساء الجمعة، بمقر الدار بقصر العيني، وحضره العديد من قيادات المؤتمر بالمحافظات.

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، وحتى الـ10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتضمنت الندوة عرض فيلم «فتاة المصنع» لياسمين رئيس وهاني عادل واخراج محمد خان، والذي أعقبه مناقشة مفتوحة حول ما يتناوله من أحداث.

وقالت الدكتورة أمل عبدالحميد، منسق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة: «إن الفيلم يتناول ليس فقط العنف ضد المرأة ولكن أيضاً العنف الطبقي والذي يقع على الرجل والمرأة على حد سواء حيث ينظر بعض افراد المجتمع نظرة دونية لمن هم أقل منهم في المستوي الاجتماعي بما يعرضهم لكل أشكال القهر الطبقي والمجتمعي دون النظر أن هؤلاء الاشخاص طاقة منتجة وفعالة في المجتمع وتعول أسرها، كما يتعرض كذلك لعنف المرأة ضد المرأة والذي تمثل بالفيلم بمعاناة بطلته من أسرتها وزميلاتها بالعمل».

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات الفنية والثقافية التي يعزم المؤتمر على تنظيمها خلال المرحلة القادمة، إيماناً بدور الفن في مناهضة العنف ضد المرأة، ولما للفنون السمعية والبصرية من تأثير فعَّال ومستمر في ثقافة المجتمع.