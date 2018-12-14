شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1826 حالة في قافلة طبية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجمعة، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية وتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٢٦ حالة وصرف العلاج اللازم لهم بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية من الأمراض المختلفة بقرية بحر البقر ٢ مركز الحسينية.

وأكد المحافظ أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة .

من جانبه، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بحر البقر ٢ مركز الحسينية وتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٢٦ حالة شمل ٨٠ حالة جراحة، ٥٢٩ أطفال ،١٧٣ أمراض قلب، ٣٠٣ باطنة، ٥٠ نساء، ٢٤٣ جلدية، ٣١٩ عظام،، ٦٧ أسنان، بالاضافة إلى ٦٢ حالة تنظيم أسرة و٧٤ حالة رسم قلب واجراء التحاليل المعملية (دم، طفيليات) لعدد ٨٢ حالة بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل ١٣ مريض لمستشفي الحسينية المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات اللازمة لهم .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية المجانية ستستمر على مدار العام وفق خطة شاملة تغطي نطاق المحافظة.