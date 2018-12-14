شكرا لقرائتكم خبر عن سائقة العاصمة الإدارية: لقائى بالرئيس «معجزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لقاء أنهى معاناة 7 سنوات».. بهذه الجملة وصفت نحمده عيد عبدالرازق، سائقة ميكروباص بخط «العاشر - العاصمة الإدارية»، تلبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطلبها امتلاك سيارة ميكروباص بدلا من عملها بـ«اليومية» على سيارة أجرة، أثناء تفقده عددًا من المشروعات بالعاصمة الجديدة، أمس الأول.

وقالت «نحمده»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لقاء الرئيس السيسى كان حلما، وتلبية طلبى معجزة، لم أتوقع تحقيقها، لأنى ظهرت فى عدة برامج أحكى عن معاناتى، وأبنائى الأربعة دون جدوى، على مدار السنوات الماضية».

وعن كواليس لقاء الرئيس السيسى، قالت نحمده: «أنا شوفت موكب مكنتش عارفة بتاع مين، وظنيت إنه بتاع رئيس الوزراء، دخلت حارة سريعة وقولت أخلع لأن العربية بدون رخصة، وفجأة لقيت 3 عربيات بتشاور لى بالوقوف، قلت فى نفسى: «هتتحبسى يا نحمده النهارده».

وأضافت: «فوجئت بعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة بيفتشوا العربية، وبياخدوا بياناتى، وبعد دقائق، وجدت عربية كبيرة والرئيس السيسى نازل منها مصدقتش، وقلبى كان هيقف، وعندما اقترب، وقولتله أنا هنزل أسلم عليك يا سيادة الرئيس فقال لى أنا اللى جاى أسلم لأنك فخر لينا وشرف لينا».

وتابعت: حديث مع الرئيس لم يستغرق دقائق، وعندما أراد الانصراف قال لى: عايزه حاجة؟، فقلت: عايزة حد يضمنى عند معرض عربيات ميكروباص، بحلم بعربية ملكى وعندى 4 عيال، فرد عليا: «عينى».

واستكملت: «وجدت عددا من المسؤولين يطالبوننى ببياناتى، عقب انصراف الرئيس السيسى، وقلت فى نفسى: معقولة حلمى يتحقق، وذل وتعب السنين اللى فاتت ربنا يجبرك فيه»، مشددة على أنها بعد أقل من ساعة تلقت اتصالا من أحد المسؤولين، قال لها: «الرئيس أمر ليكى بعربية زى ما طلبتى، ومبروك عليكى وعلى أولادك»، فبكيت من الفرحة.

واستطردت: «جريت على موقف العاشر وبحكى لكل السواقين والناس فى الموقف، محدش صدقنى وقالولى «وسعت منك يا نحمده» فرديت: «بكره تشوفوا وتصدقوا كلامى»، لافتة إلى أن أحد المسؤولين اتصل بها فى الموقف، وقال لها: «هتستلمى عربيتك النهارده، وأجرة القاهرة كمان، الرئيس قال تستلم عربيتها وتنام سعيدة ومرتاحة».

تتذكر نحمده اللحظات السعيدة بعد لقائها بالرئيس وتقول: «عينى لم تر النوم منذ لقاء الرئيس، وفرحة أهلى وناسى وجيرانى وولادى، وفخرهم بيا رجعتلى كامرأة حقى المهدر منذ سنوات، الفرحة اللى شفتها فى عيون الناس بى لم أرها منذ 7 سنوات، وعرفت معنى الفرحة، اللى كنت نسيت معناها من الشقى ومعاناتى من الناس من الفجر لحد النوم».

ووجهت سائقة ميكروباص «العاشر – العاصمة الإدارية»، رسالة شكر للرئيس السيسى قائلة: «جبرت خاطرى، وحققت لى طلب كانت الناس شايفة تحقيقه معجزة، لسانى عاجز عن شكرك وكرمك، ربنا يباركلك فى كل خطوة».

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث فى مصر» على قناة «إم بى سى مصر»: «أحييها وأحيى كل سيدة بتجرى على بيتها وأولادها وبتشقى من أجل لقمة العيش وهى ليست جديدة على بنات وسيدات مصر».

وأضاف الرئيس، خلال المداخلة المفاجئة، أن الإعلام المصرى يقدم أحيانًا ودون قصد صورة مغايرة للواقع الذى يعيشه الوطن، مدللًا على قوله بأن العمّال الذين يلتقيهم فى أثناء جولاته الميدانية يظهر عليهم الرضا وتعلو وجوههم علامات الأمل والسعادة، مستدركًا: «أنا لى ملحوظة أيضًا فى التعامل الإعلامى مع الأحداث فى أوروبا، حيث أجد أن نقل الأحداث الخارجية يتم دون مقارنات موضوعية ويبتعد تمامًا عن المنطق ويجب علينا أن نتعامل مع الأمور بمهنية وشفافية وتكون الصورة والموضوع مقنع».

وأشاد الرئيس بالسيدة «نحمده» التى استضافها البرنامج والتى التقاها قبل ساعات من مداخلته فى أثناء قيادتها ميكروباص تعمل عليه ومنحها «ميكروباص هدية»، تقديرًا لعنايتها بأسرتها، واصفًا السيدات المصريات بأنهن مكافحات وسبب أول لنجاح أزواجهن وأولادهن، ودعا إلى العودة للطباع الأصيلة التى اشتهر بها أجدادنا والمتمثلة فى المروءة والشهامة ومساعدة الغير، خاصة السيدات اللاتى يقابلن متاعب فى الشوارع ومواقع العمل.

وأنهى الرئيس، مداخلته: «نحن فى الطريق الصحيح بفضل تماسك المصريين ورغبتهم فى التحدى».

من جانبه، وصف الإعلامى «شريف عامر» مداخلة الرئيس، بأنها صادقة ونابعة من القلب ولذلك شعر بها الجميع وأولهم «السيدة نحمده»، التى بدا عليها الرضا والسعادة جراء تشجيعه لها، لافتًا إلى أن أى شىء يتسم بالإخلاص والصدق والنية الحسنة، يجب أن تكون نتيجته الخير، فضلًا عن الكلمات التى ذكرها الرئيس وكانت بسيطة وتلقائية، نافيًا عدم وجود أى ترتيب مسبق بين البرنامج ورئاسة الجمهورية.

وأضاف «عامر» أنه سعيد جدًا لاختيار الرئيس برنامجه للحديث خلاله إلى الجمهور، وأن طريقة تعامله معه جعلته يشعر وكأنه مع أخ أو صديق أكبر يتحدثان فى أمر يخص المصريين جميعًا «أشكر السيد الرئيس على مواقفة النبيلة».

وأشار طارق أمين، رئيس تحرير قنوات إم بى سى مصر، إلى أن تواصل الرئيس خطوة طبيعية من قائد وطنى يعى جيدًا مسؤولياته وطبيعة المرحلة وخطورتها ويتابع بنفسه ما يحدث فى مصر، بدليل أنه هو الذى التقى فى طريقه بـ«السيدة نحمده»، ولم تظهر فى أى وسيلة إعلامية، لأن الرئيس يلاحظ ويتابع بنفسه مثلما احتفى من قبل بسيدة العربة من الإسكندرية وفتاة التروسيكل من الأقصر، وهذا تأكيد على إظهار قيمة العمل مهما كان بسيطًا.