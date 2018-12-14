شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى شهيدي حادث المنيا الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لأسرة عماد كمال صادق وديفيد عماد كمال، طالبًا لنفسيهما نياحةً وراحةً مع جميع المقدسين. كما يطلب عزاءًا لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص. صلى صلوات الجنازة إلى جانب نيافة الأنبا مكاريوس نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة ولفيف من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب المنيا.

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