شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بالقطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عناصر برنامج إصلاح هيكلى لقطاع السياحة بالتنسيق مع الشركاء فى القطاع وتدشين البرنامج من مجلس النواب نوفمبر 2018 حيث يشمل البرنامج على عدة عناصر وهى: الوقوف على العقبات التى تحد من انطلاق قطاع السياحة، إلى جانب عقد العديد من الحلقات النقاشية مع القطاع الخاص والنواب، وشركاء العمل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج يشمل تحديد رؤية واضحة لقطاع السياحة تتضمن تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مؤكدة أن هذه الرؤية تستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وتلخصت محاور الإصلاح الهيكلى فى الإصلاح المؤسسى والتشريعى والترويج والتنشيط والبنية التحتية والاستثمار والاتجاهات السياحية الحديثة.



برنامج الإصلاح الهيكلى للسياحة (1)



برنامج الإصلاح الهيكلى للسياحة (2)



برنامج الإصلاح الهيكلى للسياحة (3)