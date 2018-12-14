شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير الكلية الحربية: شباب مصر الأعظم عالميا حال وضعهم فى منظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، إنه فى عام 2013 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى برجوع التخصصات للكلية الحربية لتخريج الطلاب على أعلى مستوى، مضيفا أن الكليات العسكرية تقبل من 70% للكلية الحربية و60% للجوية، و75% للمعهد الفنى، كلية الطب العسكرية تقبل من 95% علمى علوم، الفنية العسكرية 92% علمى رياضة، الدفاع الجوى 85% علمى رياضة.

وأضاف خلال لقائه بقناة "أكسترا نيوز"، أن الكشف الطبى على الطلاب يكون على 3 مستويات بحسب الكلية المتقدم لها الطالب، مضيفا أن إجمالى درجات الطالب هى معيار التحاقه بالكليات الحربية، مؤكدا أن القيادات العامة للقوات المسلحة توفر الإمكانيات لتأهيل الطالب للحياة العسكرية.

وتابع أن التأهيل يشمل تحويل الطالب لقاتل ورياضى وشخصية قيادية، مؤكدا أن شباب مصر الأعظم عالميا حال وضعهم فى منظومة، مضيفا أن أعداد المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أن إجمالى درجات الطالب هو ما يؤمنه للالتحاق بالكليات العسكرية وليس المحسوبية.

وأوضح أن الطالب المقاتل بالكليات العسكرية يدافع عن أى تهديد يمس الوطن، مضيفا أن الروح المعنوية للطلاب ترتفع بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكلية، مقدما الشكر للشعب المصرى لتقديمهم أعز ما يملكون من أجل حماية الوطن.