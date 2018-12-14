شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط طائرتى تجسس وأجهزة تنصت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبط رجال الجمارك بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة، محاولات تهرب جمركى لعدد من أجهزة التنصت والتجسس وكمية من العدسات اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 لقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أوضحت مصادر، تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 36538 باسم شركة أ . ل . ا عدد واحد طرد مستلزمات كمبيوتر واردة من أيرلندا بوزن 108 كيلو بقيمة 1905 يورو طبقا الفاتورة المقدمة، وبالمعاينة الفعلية للطرد تبين وجود فاتورة داخل الطرد بقيمة 19991 يورو وهى قيمة أعلى من الفاتورة المقدمة، وبناء على ذلك تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وبلغ التعويضات المستحقة 114715 جنيهاً مصرياً .

فيما اشتبهت إدارة جمرك البريد السريع مع إدارة البحث الجنائى بقرية البضائع بمطار القاهرة، فى مشمول البوليصة رقم 32328407053 الواردة من كوريا الجنوبية باسم شركة "ا . ل . ا" رقم محجوزات 15162 ارامكس بعدد 2 طرد مكون من 3 كرتونة بها 444 كيس أحبار سائلة بوزن 51.5 كيلوجرام، تبين وجود 408 أكياس مكتوب عليها من الخارج أنها أحبار سائلة وبداخل كل كيس 500 عدسة لاصقة بإجمالى 204 آلاف عدسة لاصقة ملونة و36 كيس أحبار سائلة فقط، وبلغت قيمة المضبوطات 6 ملايين و528 ألف جنيه.

وأشارت المصادر، إلى ضبط طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة مشمول البوالص أرقام 1785727915 و 9061554456 و 210476976801 والقادمة من أمريكا، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير 5 محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.