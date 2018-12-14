شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة "عفو الله الكريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع " عفو الله الكريم "هو خطبة الجمعة المقبل 14 من ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 من ديسمبر 2018 م .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على بيان سماحة الإسلام ، وبيان أوجه العظمة في هذا الدين القيم ، وبيان مدى فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم .