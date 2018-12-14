إحباط محاولات تهريب عدسات لاصقة وأجهزة تجسس بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

احبطت جمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، 5 محاولات تهرب لأجهزة التنصت والتجسس وكمية من العدسات اللاصقة، قادمة من أيرلندا وكوريا الجنوبية وأمريكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السلطات.

اشتبهت سلطات الجمارك في مشمول طرد مستلزمات كمبيوتر واردة من أيرلندا، بوزن 108 كيلو بقيمة 1905 يورو، وبالمعاينة الفعلية للطرد تبين وجود فاتورة داخل الطرد بقيمة 19991 يورو، وهى قيمة أعلي من الفاتورة المقدمة، تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية وبلغ التعويضات المستحقة 114715 جنيهًا مصريًا.

كما اشتبهت جمارك البريد السريع مع إدارة البحث الجنائي، في طرد واردة من كوريا الجنوبية مكون من 3 كرتونة بها 444 كيس أحبار سائلة بوزن 51.5 كيلوجرام، حيث تبين وجود 408 أكياس مكتوب عليها من الخارج أنها أحبار سائلة وبداخل كل كيس 500 عدسة لاصقة بإجمالى 204 آلاف عدسة لاصقة ملونة، و36 كيسا أحبار سائلة فقط، وبلغت قيمة المضبوطات 6 ملايين و528 ألف جنيه.

وبالتفتيش تم ضبط طائرتي تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا، وساعة يد مزوده بكاميرا، وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة مشمول البوالص والقادمة من أمريكا.

تقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير 5 محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.