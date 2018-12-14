مصر | انقلاب سيارة مفتش الأمن العام بالحوامدية

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أصيب العميد محمد مجدي مفتش الأمن العام، في حادث انقلاب سيارته بمركز الحوامدية، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، مفاده إصابة مفتش الأمن العام، إثر إنقلاب سيارته، بدائرة المركز.

وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير العميد محمد مجدي مفتش الأمن العام، اصطدمت سيارته بالرصيف ما أدى إلى انقلابها مرتين، وإصابته، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.