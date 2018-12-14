مصر | غدا.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بـ'أنصار بيت المقدس'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بـ'أنصار بيت المقدس' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد مناء الشرطة سماع شهود الاثبات في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.