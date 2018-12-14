كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. النطق بالحكم على متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الحكم علي متهم في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية" . يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت. وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | غدا.. النطق بالحكم على متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .