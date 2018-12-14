مصر | غدا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت. وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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