مصر | غدا.. نظر دعوى رد "منيب" لهيئة المحكمة في قضية إهانة القضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر دعوى رد "منيب" لهيئة المحكمة في قضية إهانة القضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غداً السبت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكرى في قضية إهانة القضاء.

كان دفاع المتهم محمد منيب، قام برد المحكمة، وصدر قرار من المحكمة بتأجيل الجلسة لاتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين فى القضية التى تعود وقائعها لعامى 2012 و2013، وهم: البرلمانيون السابقون الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمد منيب، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة تعويضا مدنيا، والقيادى الوفدى السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، والمحامى أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادى القضاة أيضا.

وكانت التحقيقات نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.