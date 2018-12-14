مصر | غدا.. إعادة محاكمة متهمين بـ "خلية طلاب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إعادة محاكمة متهمين بـ "خلية طلاب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غداً السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت، كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان". وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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