مصر | حريق بأحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق بأحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب منذ قليل، حريق داخل أحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، مما أصاب أهالي المدينة بحالة من الذعر.

وصرح علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، بأنه تلقى بلاغا باندلاع النيران ببئر بترول "أم عسل" بعد 20 كيلومتر من قرية أبوصويرة بعيدا عن التجمعات السكنية، وجرى إخطار أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني، وتم الدفع بسيارات إطفاء الشركة العامة للبترول للسيطرة على الحريق والتعامل مع الموقف.