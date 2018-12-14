مصر | حريق بأحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق بأحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشب منذ قليل، حريق داخل أحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، مما أصاب أهالي المدينة بحالة من الذعر.
وصرح علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، بأنه تلقى بلاغا باندلاع النيران ببئر بترول "أم عسل" بعد 20 كيلومتر من قرية أبوصويرة بعيدا عن التجمعات السكنية، وجرى إخطار أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني، وتم الدفع بسيارات إطفاء الشركة العامة للبترول للسيطرة على الحريق والتعامل مع الموقف.
كما أخطر مركز العمليات المتقدم، للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق، وحتى الآن لم يتم تحديد سبب اشتعال النيران في بئر البترول، وجارٍ حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.
وكشف رئيس المدينة، أن بئر "أم عسل" مكتشف حديثًا، ولم يدخل الخدمة بعد، وحتى الآن لا توجد خسائر بشرية.
وصرح مصدر بوزارة البترول، بأن الحقل أحد حقول البترول، التابعة للشركة العامة للبترول في مدينة رأس سدر، وكانت تتم به أعمال الربط لدخول الخدمة وينتج هذا البئر قرابة 20 ألف برميل يوميًا.
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