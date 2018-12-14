أخبار مصر | غدا.. بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد النقابة العامة للصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مقاعد النقابة العامة للصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ غداً السبت لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى 24 من نفس الشهر، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني بما في ذلك أيام الاجازات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

حددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على ان يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.

أوضحت اللجنة أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة، لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث إزدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.