شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حملات تنظيم الأسرة.. والبداية بـ 6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة عن عودة الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، على أن تبدأ فى 6 محافظات، بالمجان، بدءاً من الغد، ولمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن هذه الحملات ستنطلق بشكل دورى كل 3 أشهر فى عدد من المحافظات المحرومة من الخدمة، وذلك بعد فترة التوقف الماضية، لافتة إلى أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان، من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، على أن يتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات المواليد.

وأضافت أنه ستتم الاستعانة بإخصائيى أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما فى ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك التعامل مع الحالات الخاصة، مشيرة إلى أنه سوف يشارك فى الحملة فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

ولفتت «السنباطى» إلى أنه سيواكب تنفيذ الحملة تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية فى المحافظات الست، وذك لرفع الوعى الصحى والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات بالنسبة لصحة الأم والطفل، مشددة على أنه تم تكثيف عمل الرائدات الريفيات لعمل حصر بالسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهن من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة والخدمات المقدمة ولجذبهن لأماكن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتنسيق مع الشركاء من «التعليم» و«الأوقاف» والأزهر والجمعيات الأهلية والمجالس القومية والمحليات بهدف تحقيق التكامل وتذليل الصعوبات فى تنفيذ الحملة بما يضمن النجاح فى الوصول للفئات المستهدفة.