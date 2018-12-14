محمد فودة: تكريم الرئيس للسيدة نحمدو سائقة الميكروباص رسالة هامة للمصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد فودة، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيدة سائقة الميكروباص نحمدو سعيد عبد الرازق، رسالة مهمة إلى المصريين، حيث تعلى من شأن المكافحين.

وقال محمد فودة، عبر حسابه على فيس بوك: "تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة المكافحة نحمدو سائقة الميكروباص رسالة مهمة لكل المصريين ، فهى تعلى من شأن الكادحين الذين يعملون فى ظروف صعبة حتى يكملوا مسيرتهم فى تنشئة أبنائهم على العمل والكفاح .. كما أنها تحمل رسالة أخرى للمصريين الشقيانين".

وأضاف: "أن قيادات البلد تراهم وتحتفى بهم وتقدر تعبهم وتعمل المستحيل لرفع مستوى معيشتهم وتحسين ظروفهم عاما بعد عام .. الرئيس السيسي يريد أن يقول لنا إن نموذج السيدة نحمدو هو ما نحتاجه فى المرحلة الحالية ، النموذج الذى يستطيع تحدى الصعاب وقهر كل الظروف لتحقيق أهدافه المشروعة.. تحيا مصر .. تحيا مصر".



الاعلامى محمد فودة

يذكر أن السيدة نحمدو سعيد عبد الرازق أم لأربعة أولاد، تعمل سائقة ميكروباص للإنفاق على أسرتها، والتى كرمها السيد الرئيس عبيد الفتاح السيسى، حيث التقت معه صدفة، أثناء تفقده مشروعات العاصمة الإدارية، على رغم اعتيادها العمل على خط العاصمة الإدارية إلا أنها قررت أمس تغيير مسارها إلى الشروق، وفى نفس الوقت كان الرئيس عبد الفتاح السيسى عائدا من جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية.