شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كورنيش الوراق متوقف دائما بسبب حفر الطريق وتلال القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، تراكم القمامة بكورنيش الوراق بالجيزة، بشكل يومى، بالإضافة الى استمرار الشلل المرورى يوميا خاصة فى اوقات الذروة وذلك بسبب تكسير الطريق الذى يمتد بطول الطريق.

وتضع هيئة النظافة الصناديق تقريبا فى وسط الطريق فى الجهة القادم من وزارة الرى ومتجه لقسم الوراق بجانب الكورنيش، ما يؤدى لتوقف الطريق وانتشار القمامة وسط الطريق.

وشكى سكان منطقة كورنيش الوراق، بالجيزة، من تكسير الطريق بعد قيام شركة الكهرباء بحفر الطريق بطول الكورنيش، ما أدى إلى توقف المرور يوميا وتعطيل الطريق.

من جهته قال اللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق، إن شركة الكهرباء تحفر الطريق لتوصيل كابلات كهرباء ستصل حتى أوسيم، مشيرا إلى أنهم بعد انتهاء الشركة من الاعمال ستعيد الشيئ لاصله.