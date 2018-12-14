شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة "فيديو الهرم" بكفالة 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة "فيديو الهرم" بكفالة 5 آلاف جنيه.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل "موسى.ع.م" "جمال" المتهم بتسهيل صعود مصور دنماركى وصديقته إلى الهرم الأكبر، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، و "هند.أ" الفتاة المتهمة بالواقعة بضمان محل إقامتها.

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى 17 مواطنا.

أعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى يواجه جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

تناولت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود لقطة فنية عن نحمدو سائقة الميكروباص التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث رسم الفنان صورة لنحمدو أيقونة المرأة المصرية.

بخطوات لا تعرف الكلل استطاع المدرس الصينى البسيط جاك ما أن يسطر اسمه بين قائمة الكبار فى عالم المال والأعمال، بعدما استطاع تدشين شركة "على بابا" منتصف تسعينيات القرن الماضى، لتكون أحد أكبر الشركات التكنولوجية فى العالم، بقيمة تقدر بما يزيد على 400 مليار دولار.

يطلق ”الخليج 365” أكبر مسابقة للقصة القصيرة عن كفاح نحمدو "سائقة الميكروباص" التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عودته من الجولة التفقدية بالعاصمة الإدارية، ويخصص البريد الإليكترونى [email protected] لإرسال نماذج القصص لمن يرغب فى الاشتراك بالمسابقة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 550 لسنة 2018، حيث نصت المادة الأولى من القرار تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن القومى ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى وممثلون عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والنقل وممثل لجهاز المخابرات العامة ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار .

حصد منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية المقامة فى شرم الشيخ، بعد أن فاز على المنتخب المغربى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق الشديد، خلال مواجهات اندلعت فى قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

مازالت تنكشف الأسرار حول تجربة الطلاق المريرة وصراع حضانة الأولاد بين نجمى هوليوود براد بيت وأنجلينا جولى، فبعدما توصل النجمان مؤخراً إلى اتفاق بشأن الحضانة بعد عامان من النزاع منذ انفصالهما، بدلاً من اللجوء للمحاكم، كشف مصدر لمجلة Us Weekly، أن هذه التجربة الصاخبة تسببت فى حدوث مشاكل بينهم وبين الأبناء.

مصر تنتظر اللقب الرابع

BBC..

عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، تكشف هيئة الإذاعة البريطانية"BBC"، عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة شهر، بسبب إصلاح وتجديد فواصل، بالمنطقة الواقعة من غمره فى اتجاه مدينة نصر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال.

توقعت صحيفة "صن" الإنجليزية، حصول محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك للعام الثانى على التوالى.

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل حسن كامى وخرج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة فى القاهرة، وأدى صلاة الجنازة آلاف المصلين، فيما لم يحضر سوى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين والفنان شريف خير الله.

لم يقتنع تنظيم الحمدين، بتحويل العاصمة القطرية، الدوحة، إلى ملتقى رموز الإرهاب فقط، بل عمل أيضًا على التستر على القتلة من أمثال الوزير السابق على سعيد الخيارين، الذى قتل أسرته، وذلك حسب ما نشره موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية.

رسائل عديدة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجتمع المصرى، من خلال تكريمه لسيدة الميكروباص "نحمدو"، خاصة أنها ليست المرة الوحيدة التى يكرم فيها الرئيس للسيدات العاملات فقد سبقها سيدة الإسكندرية، "منى"، التى كانت تعمل على جر عربات البضائع، بجانب سيدة التروسيكل.