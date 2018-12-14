شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اللبنانى يشارك فى افتتاح معرض الكنيسة المارونية بالظاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك السفير اللبنانى بالقاهرة علي الحلبي في افتتاح معرض الكنيسة المارونية بالظاهر بحضور المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر والعميد فواز عرب الملحق العسكري ، والقنصل جيمي دويهي بالسفارة اللبنانية.

وقال الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية - في تصريح له - إنه شارك في افتتاح المعرض الذى يقام بمناسبة اقتراب عيدالميلاد المجيد الاباء الكهنة بكاتدرائية القديس يوسف ، الأب نادر جورج والأب نبيل هب الريح و الأب جو طيرة و الأب جورج خطار .

و أضاف أن المشاركين في المعرض قدموا اشغالهم المتنوعة بفناء مدرسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.