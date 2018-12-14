أخبار مصر | الزميل طارق حافظ يحصد جائزة التفوق الصحفي في حملة بعنوان 'العوار القانوني في تعيينات القضاء'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزميل طارق حافظ يحصد جائزة التفوق الصحفي في حملة بعنوان 'العوار القانوني في تعيينات القضاء' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الزميل طارق حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة "الفجـر"، على الجائزة الثانية بفرع الحملة الصحفية بمسابقة التفوق الصحفي، عن حملة بعنوان "العوار القانونى في تعيينات القضاة".

وكانت أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، عن أسماء الفائزين بمسابقة التفوق الصحفي لعام 2018.

بدأت الحملة بتحقيق أولي، جاء تحت عنوان "القائمة تضم أبناء 47 مستشارًا.. انخفاض كوتة أبناء القضاة إلى 26٪ في دفعة تعيينات النيابة العامة الجديدة.. ومؤهل الوالد يتسبب في استبعاد أوائل الشريعة والقانون".

وتضمنت الموضوعات التركيز على موضوع بعنوان "مفاجأة: تعيين ضابط شرطة كان متهمًا رسميًا بقضية تعذيب بالأقصر في النيابة العامة".

كما نشرنا أيضًا موضوعًا بعنوان "الأول على كلية حقوق الزقازيق والمعين معيدّا يروي مأساة استبعاده من تعيينات النيابة العامة (مستندات)".