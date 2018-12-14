شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدثت «السيدة نحمده» إلى الرئيس السيسي مرتين في يوم واحد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الطريق إلى عملها بداية اليوم لم تكن تتخيل أبداً أن اليوم لن يكون كسابقه.

هل كانت تتخيل أنها ستتحدث إلى الرئيس؟ وبعدما تحدثت إليه في الصباح، هل كانت تتوقع التحدث إليه مرة أخرى في نفس اليوم وعلى الهواء مباشرة عقب تحقيق حلمها بامتلاك ميكروباص بدلاً من عملها كسائقة على سيارة لا تملكها.

كواليس اللقاء الأول أوضحها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في مداخلته مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»: «لم أعتقد للوهلة الأولى أنها سيدة بسبب ملابسها التي ارتدتها خلال قيادتها السيارة».

وتابع «الرئيس» أنه لحسن الحظ أن الطريق الذي إلتقاها فيه، لم يكن ضمن المسار الذي كان مخططاً للسير فيه.

وأضاف «السيسي»: «خلال الجولة وأثناء الخروج من مدخل فرعي إلى الطريق الرئيسي رأيت الميكروباص وقلت لهم: هذه سيدة فقالوا: لأ، بسبب ملابسها، وأمرتهم بإنتظارها حتى وصلت إلينا، لأننا كنا قد تخطيناها في السرعة، وقال السيدة المصرية هي التي تعمل وتنفق على أسرتها وتشقى وتتعب، وأقول للسيدة نحمده: مبروك ربنا يحفظك ويحفظ العربية وأولادك ويعينك، وصحيح أنك انتظرتي 8 سنوات، ومن يصبر سينال بإرادة الله، مهما تعددت الأسباب».

ولكن ماذا عن كواليس الحديث الثاني الذي دار بين الرئيس السيسي والسيدة نحمد على الهواء مباشرة في برنامج يحدث في مصر.

في البداية تم الاتفاق مع السيدة نحمده، على ظهور حصري مع يحدث في مصر ووافقت، وتم الاتفاق على تصويرها في موقف العاشر نهاية الطريق الدائري حيث تعمل وذلك بعد عدة ساعات من مقابلتها مصادفة مع الرئيس السيسي.

تواجد كاميرا يحدث في مصر معها، مكن القناة من تصوير لحظات شراء السيارة الميكروباص الجديدة لها بعد طلبها من الرئيس مساعدتها في مقدم سيارة على أن تقوم بسداد الأقساط من خلال عملها، رغم أن الاتفاق مع السيدة نحمد كان على تصوير تقرير في مكان عملها ومنزلها، لكن مكالمة الرئاسة لها بخصوص توجيه الرئيس بتحقيق حلمها بشراء سيارة غير مسار اليوم.

توجهت السيدة نحمده إلى أحد معارض السيارات الكبري بمدينة نصر يرافقها عدد من سكرتارية مكتب الرئيس لإتمام إجراءات شراء واستلام الميكروباص وتم تصوير وتسجيل هذه اللحظات بكاميرا برنامج يحدث في مصر.

بعد شراء السيارة استقلت السيدة نحمده سيارتها الجديدة متوجهة إلى مدينة الانتاج الإعلامي بمدينة أكتوبر للظهور مع الإعلامي شريف عامر، مقدم البرنامج الذي استقبلها خارج مبني استديوهات القناة، ورصد لحظة فرحتها وكانت القناة مستعدة بعدة كاميرات لتسجيل اللقاء.

ورحب مقدم البرنامج بالسيدة نحمده تاركا إياها لدقائق حتي يخرج بالبرنامج على الهواء ليعلن عّن استضافته للسيدة التي تحدت ظروفها الصعبة ونزلت إلى ميدان العمل الشاق لتربي أبنائها الأربعة في ظل غياب الأب.

وبينما كان مقدم البرنامج على الهواء مباشرة بصحبة السيدة نحمده، تلقى فريق العمل مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية، لإبلاغ البرنامج برغبة الرئيس السيسي في توجيه التحية للسيدة نحمده على الهواء مباشرة.