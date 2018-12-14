شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم الدورة الخامسة لإعداد الكوادر من أبناء المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدورة الخامسة من إعداد كوادر شبابية لأبناء وشباب قبائل المحافظات الحدودية، شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد ومحافظة مطروح ومحافظة البحرالاحمر، بمشاركة 60 شابا وفتاة من شباب أبناء تلك القبائل.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال افتتاحه معرض ريادية الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن شباب الحدود لهم أهمية كبيرة، موضحاً أن دور الجامعة لا يقف عند مجرد التثقيف السياسي لهؤلاء الشباب، بل يتعداه إلى تنمية قدراتهم وإدماجهم في الاقتصاد الوطني، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، وجامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية في تدريب وتنمية قدرات القيادة لدى أبناء المحافظات الحدودية التي تمثل تخوم الأمن القومي لمصر.

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يتم اختيار مجموعة من شباب قبائل المحافظات الحدودية من قبل وزارة الشباب بغرض إعدادهم ليصبحوا كوادر شبابية في محافظاتهم بعد إنهاء دورتهم التدريبية المكثفة على مرحلتين، الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لمدة أسبوعين، في البعد السياسي والاقتصادي، والثانية في البعد الاستراتيجي من أكاديمية ناصر، ونظمت الكلية 5 دورات حتى الآن.