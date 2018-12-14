شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون «الرياضة أسلوب حياة» في مركز ههيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تم تنظيم ماراثون رياضي كبير تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمشاركة 800 مواطن من مختلف الأعمار بمدينة الإبراهيمية.

واختتم اليوم الرياضي بتكريم المتميزين في النشاط الرياضي والذين أبدوا أداءً رائعا ولياقة مرتفعة في التمارين والألعاب، وأكد الدكتور ممدوح غراب أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة والتوعية بأهميتها للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، مشيراً إلى دورها الفعال في نشرالأفكار الإيجابية بين المواطنين واستغلال الطاقات لجميع الأعمار بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأشاد المحافظ بإقبال المواطنين من مختلف الأعمار للمشاركة في الفعاليات الرياضية بمختلف صورها والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة والاستفادة منها.