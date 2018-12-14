شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «إحنا شبابك» لتنظيف شوارع طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مبادرة «إحنا شبابك»، التي نظمها الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، حملة مكبرة لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء.

بدأت حملة النظافة من شوارع حي بدر، وشملت أعمال التنظيف والتجميل وإزالة مخلفات البناء وزراعة أشجار على جوانب الطريق.

وقال محمد صابر موافي، منسق مبادرة «إحنا شبابك»، والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية، إن المبادرة مستمرة في كل أحياء طور سيناء بمشاركة شباب طور سيناء المتطوعين لتنظيف أحياء المدينة وتجميلها.