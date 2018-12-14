شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: وفرنا 42 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية الخاصة بمحور عدلي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن اجتماعاً ضم الجهات المعنية ومسؤولى تنفيذ محورعدلي منصور لبحث تطورات العمل بالمحور وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع إنشاء المحور سواء في غرب أو شرق مدينة بني سويف.

وأوضح عبدالجابر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تنفيذ كافة الخطوات الممكنة في وقت قياسي، والتي من أهمها أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية، وإعداد كشف للملاك الظاهرين وإرسال شيك بمبلغ 42 مليون جنيه «تحت الحساب» لهيئة المساحة لصرف التعويضات، وأن التعويضات سيتم صرفها عقب قيام هيئة الطرق والكبارى بإرسال شيك آخر بنفس القيمة التي قامت المحافظة بتوفيرها، مشيرا إلى أن «هناك اجتماعا سيتم عقده مع الأهالى في مبنى الديوان برئاستي شخصيا لتسليمهم التعويضات الخاصة بأراضيهم بعد توفير الطرق والكبارى المبالغ المطلوبة منها».

وأشار إلى أن «الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البني سويفي في كل مناحى حياته»، مشيرا إلى أنه «نظرا لأهمية المشروع الحيوية وسرعة إنجازه في وقت قياسي سلكت المحافظة في هذا المجال اتجاهين بالتوازي، وهما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والملاك، تزامنا مع الاتفاق الودي مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين انتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة والتعهد بحصولهم على كافة حقوقهم».

وأضاف المحافظ: «إنني لن أفرط في متر واحد من أرض بنى سويف بالبيع، وأعلم قيمة الأرض الموجودة في مدينة بنى سويف وهي أرض المخبز المحسن، أرض مصنع الثلج، أرض الموقف القديم، وأرض خلف الصالون الأخضر، وكل هذه الأراضى كانت معروضة من قبل للبيع، وأنا رفضت بيعها نهائيا ولكن يمكن أن نستغلها في الاستثمار بالمناصفة مع الجهات الموجودة بالدولة أو مع المستثمرين، لكن الأرض لن تباع».

ولفت إلى أن «المحافظة استردت أكثر من 2124 فدانا تقع شمال المحافظة من عدد من شركات اعتدت على هذه الأراضي والتى خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأنشطة السياحية ببني سويف، والموجودة بجوار هرم ميدوم وهي أرض معروفة بالمثلث الذهبى، ومن جانبنا سيتم استغلال هذه المنطقة للاستثمار السياحي وهناك إحدى الشركات الكبرى قدمت عرضا لاستغلال هذه المنطقة سياحيا مما يتيح فرص عمل لأبناء المحافظة، ويدخل بنى سويف إلى عالم السياحة التنافسية».

وتابع: «إننى أتعمد القيام بجوالات ليلية داخل مدن ومراكز المحافظة لأن هذه الجوالات تكون كاشفة لرصد المخالفات في الشوارع، والتى يقوم فرق من المتابعة بحصر هذه المخالفات معي وإعداد تقرير بها، وعقب عودتى لمكتبى، يتم إعداد تقرير بها وإرسالها إلى رئيس المدينة لإزالتها فورا وإلا ستعرض للجزاء الشديد، وحدث هذا في مدينة بنى سويف، وفى مدينة ناصر عندما زرت مستشفى ناصر المركزى ووجدت عددا من المخالفات تمت إزالتها في اليوم التالي».