شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوزيد»: الأهم من إستكمال سد النهضة 2022 الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أبوزيد الأمين العام للشراكة المائية المصرية وعضو المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه، إن ما تم تداوله من جانب الحكومة الإثيوبية حول الانتهاء من مشروع سد النهضة عام 2022، يعني أن المشروع يواجه مشاكل مالية تسببت في تعثره طوال الفترة الماضية، وأن ما تم الانتهاء منه لا يزيد عن 65% من إجمالي الأعمال للمشروع.

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه ليس من المهم الانتهاء من المشروع العام الحالي أو عام 2022، ولكن الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاثة عام 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم، بضرورة الاتفاق قبل بدء الملء الأول على قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، تأكيدا لحسن النوايا بين مصر والسودان واثيوبيا بما يحفظ مصالح الدول الثلاثة.