شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالعملة بـ16 مليون جنيه و50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصرى وأكثر من 50 ألف دولار أمريكى.

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