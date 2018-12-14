وزيرة الهجرة: تواصلت مع وزير التعليم لإنشاء مدارس مصرية للجاليات بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء مدارس مصرية للجاليات بالخارج، لافتة إلى أنه يجري دراسة هذا المقترح والتواصل مع الدول المعنية وفقًا لطلبات الجاليات المصرية، لتوصيل مناهجنا المصرية وإنشاء مدارس مصرية بالخارج.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء ردًا على استفسار المواطن المصري أحمد عبدالهادي عن إمكانية إقامة مدارس خاصة بالجاليات المصرية في الخارج، فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم، وأنها حرصت خلال هذا الشهر على وجود ممثلين من البورصة المصرية ووزارتي التضامن والإسكان، للحديث عن المشروعات المقدمة من الإسكان للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شرح مستفيض حول قانون المعاشات والجزء الخاص بالمصريين بالخارج، وأيضًا حديث ممثل البورصة حول إمكانية مشاركة المصريين بالخارج في البورصة المصرية.

وأكد البيان أن الوزارة بانتظار كافة التساؤلات والمقترحات من خلال مبادرة "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" وأن هذا التفاعل أمر مهم للتواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم.