أخبار مصر | البرلمان العربي يمنح رئيس الشورى السعودي جائزة التميز (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يمنح رئيس الشورى السعودي جائزة التميز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة جائزة التميز البرلمانى العربي، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلمانى العربي، فى دورتها الرابعة والعشرون، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على منح رئيس مجلس الشورى السعودى عبد الله بن محمد آل الشيخ، جائزة التميز "فئة رؤساء البرلمان" وذلك بالتزكية.

وافقت اللجنة أيضًا على منح الجائزة لثلاث نواب، للفئة الثانية من أعضاء البرلمانات العربية، وهم النائبة سامية حسن سيد أحمد إدريس، عضو المجلس الوطنى السودانى، والدكتور مشيال موسى عضو مجلس النواب اللبنانى، وراكان يوسف النصف، عضو مجلس الأمة الكويتى.

وبحسب جدول الأعمال، سيتم افتتاح فعاليات الدورة 24 للجنة التنفيذية بكلمة رئيس اللجنة التنفيذية للأتحاد، ثم استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد غدًا السبت.

وتناقش الجلسة، مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بالإضافة إلي إقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للأتحاد، وتنتهي الجلسة الثانية بإقرار التوصيات والقرارات.