أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" المقام بالغردقة الفترة من 18:17ديسمبر2018، استكمالا للتعاون الدائم بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وذلك فى إطار حرص الوزارة على التعاون الدائم مع خبراء وعلماء مصر بالخارج فى تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بالوطن، ويأتي هذا من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على الترحيب بالتعاون مع جميع العلماء والاهتمام بالتعليم بشكل خاص إيمانا بأن المستهدف لن يتحقق إلا بوجود طفرة علمية تؤدى إلى طفرة صناعية تنعكس على اقتصاد البلاد .

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد العصار يرحب بالتعاون الدائم مع علماء مصر بالخارج والداخل ، فقد تم التعاون مع عدد من العلماء وكان أبرز أطر التعاون مع الدكتور نبيل المراغى لإنتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية جديدة توفر فى استهلاك الطاقة ومساحة الأرض وتدوير المياه أكثر من مرة ، والاستفادة من خبرة الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغي لتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بشركات ومصانع الإنتاج الحربي، كما تم التعاون مع الدكتور عبد الحليم عمر فى إنتاج "الهراس أمير" لرصف الطرق بدون تشققات وقد تم إجراء العديد من اللقاءات مع الدكتور هانى الكاتب للوصول إلى تقنية حديثة لإنشاء الصوب الزراعية لتوفير المياه.

كما تم استضافة العالم الدكتور محمد محمود لتصنيع حاسوب مصري بشركات الإنتاج الحربي وربطه بالأقمار الصناعية وكذلك التعاون مع العالم الدكتور هانى مصطفى الذى أوضح اهتمامه بالمصانع الرقمية في إطار تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة وأخيرا التعاون مع الدكتور هشام العسكري حول أبحاثه في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة منها وتبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية.

ويأتي التعاون الدائم والوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سعيا لتحقيق التنمية المستدامة -2030.