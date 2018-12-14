شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بأسيوط ينحت تمثالًا من الطين للدكتور مجدي يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط على نحت تمثال للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، تخليداً وتكريماً لسيرته العطرة.

وأكد الدكتور محسن سليم، مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، أنه بدأ في نحت التمثال منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، ويستخدم في نحته الطين الأسواني، الذي يعتبر هو الأصعب علي الإطلاق في استخدام هذا النوع من الطين في أعمال النحت.

وأضاف «سليم» أنه «قام بنحت عدد من مشاهير الوطن العربي من بينهم اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، ولكن فكرة إنشاء تمثال للطبيب القدير مجدي يعقوب لكونه مثلاً مشرفاً للمصريين، بالإضافة إلى أنه كان هناك تواصل مع أحمد عبد الجواد، منشئ ملتقى سلسبيل، الذي بدوره قام بالتواصل مع محافظة أسوان، وتم طرح فكرة عمل تمثال للدكتور مجدي يعقوب، وتم العمل على فكرة عمل التمثال، وتم الانتهاء من أعمال النحت بنسبة 90%، تليها أعمال الصب والاستنساخ، وهذه تنتهي خلال 10 أيام على الأكثر».

وأوضح أن حجم التمثال يساوي أربعة أضعاف الحجم الطبيعي، حيث يبلغ طوله 120 و130 سم.

وأشار إلى أن الطين الأسواني يصعب نحته منفرداً، لذلك تم عمل تصميم من الحديد كارتكاز لأخذ المقاسات والأبعاد ثم نزع الطينة وتشكيلها على التصميم، وتكون الطبقة الطينية ما بين 2 و3 سم يعقبها مرحلة الصب والاستنساخ.

وطالب «سليم» بوضع التمثال بأحد أكبر الميادين الهامة بالجمهورية أو في معهد القلب بأسوان.