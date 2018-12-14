شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تحويل الامتحانات إلى إلكترونية سيُحدث الربط المطلوب لتطوير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحويل الامتحانات إلى إلكترونية في الجامعات سيحدث الربط المطلوب في عمليات التطوير للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي معاً، وسيؤدي ذلك إلى قياس حقيقي لمستوى الطلاب، مع شفافية كاملة في التقييم وسرعة في حصول الطلاب على نتائجهم فور أداء الامتحان.

وأضاف «عبدالغفار» لـ«المصري اليوم»، وجهنا الجامعات للعمل بشكل قوى خلال الفترة المقبلة على تجهيز البنية التحتية والمعامل والأجهزة اللازمة لتطبيق الامتحانات الإلكترونية.