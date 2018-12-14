شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان» يشارك في ماراثون «Cairo runners» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بحملة توعية ضمن فعاليات ماراثون الإسكندرية تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وتتضمن الحملة تقديم العديد من المعلومات للشباب المشارك حول تصحيح الأفكار والمعتقدات المغلوطة المترتبة على تعاطي المواد المخدرة والإعلان عن رقم الخط الساخن (١٦٠٢٣) والعلاج بالمجان وفي سرية تامة.

وشارك الصندوق بعدد من شباب وحدة التطوع بالإسكندرية بالشراكة مع «CAIRO runners»، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة.