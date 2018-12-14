شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إطلاق حملات «تنظيم الأسرة» في 6 محافظات بالمجان الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 6 محافظات بالمجان، وذلك بداية من يوم الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 ايام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المستهدفة هي الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأشار «مجاهد»، إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجاً وخاصة الريف، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

وبدورها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة، أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتة إلى أنه سيتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الاسرة وارتفاع معدلات المواليد.

وأضافت أنه سيتم الاستعانة بأخصائيين أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلى مزيد من المهارات، مشيرة إلى أنه سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأشارت «السنباطي» إلى أنه سوف يواكب تنفيذ الحملة تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية في المحافظات الستة، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات على صحة الام والطفل.

واردفت «السنباطي» أنه تم تكثيف عمل الرائدات الريفيات لعمل حصر بالسيدات الغير مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهن من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة والخدمات المقدمة ولجذبهن لأماكن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

نوهت «السنباطي» أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتنسيق مع الشركاء من التعليم والأوقاف والأزهر والجمعيات الأهلية والمجالس القومية والمحليات بهدف تحقيق التكامل وتذليل كافة الصعوبات في تنفيذ الحملة بما يضمن النجاح في الوصول لكافة الفئات المستهدفة، هذا ومن المتوقع أن تأتي الحملة التنشيطية بتأثير إيجابي في جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الاسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الاسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.