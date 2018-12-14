شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الغربية يُشرف على تأمين زيارة وفد هندي لمسجد السيد البدوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بنفسه في الإشراف على عملية تأمين زيارة ١٠٠ سائح هندي لمسجد السيد البدوي في طنطا.

وأمر مدير الأمن القوات المكلفة بتأمين المسجد، بضرورة تفتيش جميع الحقائب بعد مرورها بالبوابة الإلكترونية، مطالبا الجميع بضرورة توخي الحذر، كما طالب بعمل كردونات أمنية في مداخل جميع الشوارع المؤدية إلى المسجد المحمدى في جميع الأيام العادية.

وأكد «حسونة» على اليقظة وأخذ الحيطة، خاصة أثناء تأمين المنشآت الدينية، والتف رواد ومريدو السيد البدوى حول مدير الأمن وطالبوه بتكرار الزيارة وسط أجواء احتفالية رائعة.

مدير أمن الغربية يشارك فى تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا

مدير أمن الغربية يشارك فى تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا

مدير أمن الغربية يشارك فى تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا

مدير أمن الغربية يشارك فى تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا

مدير أمن الغربية يشارك فى تأمين مسجد السيد البدوى بطنطا