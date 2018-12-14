- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الغربية يُشرف على تأمين زيارة وفد هندي لمسجد السيد البدوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بنفسه في الإشراف على عملية تأمين زيارة ١٠٠ سائح هندي لمسجد السيد البدوي في طنطا.
وأمر مدير الأمن القوات المكلفة بتأمين المسجد، بضرورة تفتيش جميع الحقائب بعد مرورها بالبوابة الإلكترونية، مطالبا الجميع بضرورة توخي الحذر، كما طالب بعمل كردونات أمنية في مداخل جميع الشوارع المؤدية إلى المسجد المحمدى في جميع الأيام العادية.
وأكد «حسونة» على اليقظة وأخذ الحيطة، خاصة أثناء تأمين المنشآت الدينية، والتف رواد ومريدو السيد البدوى حول مدير الأمن وطالبوه بتكرار الزيارة وسط أجواء احتفالية رائعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الغربية يُشرف على تأمين زيارة وفد هندي لمسجد السيد البدوي (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .