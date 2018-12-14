شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتقدم جنازة حسن كامي.. ودقيقة حداد على روحه بجميع مسارح الأوبرا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الجمعة، جنازة مغنى الأوبرا الفنان العالمى حسن كامى، الذى شيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير، حيث أقيم العزاء بها تنفيذاً لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.

وقررت وزيرة الثقافة الوقوف دقيقة حداد اليوم فى جميع مسارح دار الأوبرا قبل بدء عروض اليوم على روح الفقيد الذى وصفته بـ"أيقونة الاوبرا".

حضر الجنازة الدكتور مجدى صابر صابر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور مجدى بغدادى، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمى جابر البلتاجى رفيق عمر ومشوار الراحل، بالاضافة الى عدد من الفنانين والعاملين بالاوبرا.