شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية علي البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة من 13 إلى 23، وإسكندرية (12 – 22)، وقنا (10 – 24)، والأقصر (9 – 24)، وأسوان (11– 25).