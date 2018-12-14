شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح يحاضر فى ندوة عن "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاضر المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، غدا السبت، فى الجلسة النقاشية بندوة "الصورة العامة للروتارى"، حول "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع"، وذلك بفندق هيلتون هٌلٌيوبولٌيس. وتبحث الندوة فى جلستها النقاشية الثانية، "مستقبل الصحافة فى ظل التطور التكنولوجى وتأثيرها على الروتارى"، فيما تناقش الجلسة الثالثة "الإعلام ودوره فى إظهار العمل التطوعى" ، ويشارك فى الجلسات نخبة من كبار رجال الصحافة والإعلام، منهم الإعلامى أسامة كمال، والكاتب الصحفى محمود مسلم.

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح يحاضر فى ندوة عن "دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .