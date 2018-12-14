”الخليج 365” يطلق أكبر مسابقة لقصة قصيرة عن كفاح "نحمدو" سائقة الميكروباص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق ”الخليج 365” أكبر مسابقة للقصة القصيرة عن كفاح نحمدو "سائقة الميكروباص" التى التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عودته من الجولة التفقدية بالعاصمة الإدارية.

نحمدو أم لأربعة أولا تعمل سائقة ميكروباص أكثر من 10 ساعات يوميا للإنفاق على أسرتها، لكن الصدفة غيرت مجرى حياتها، رغم اعتيادها العمل على خط العاصمة الإدارية إلا أنها قررت أمس تغيير مسارها إلى الشروق.

وفى نفس الوقت كان الرئيس عبد الفتاح السيسى عائدا من جولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية، لكن الصدفة أيضا دفعت موكبه لتغيير مساره لنفس الطريق الذى سلكته نحمدو.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لكل سيدة مصرية، تعمل من أجل بيتها، تعليقا منه على لقائه مع "سيدة الميكروباص" التى التقاها أمس الخميس، أثناء زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة.