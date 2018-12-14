شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر برومو مؤتمر "تستطيع بالتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - و تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وذلك بمشاركة ٣٠ عالماًوخبيراً من علماء مصر بالخارج في مجال التعليم، وستبدأ فعاليات المؤتمر يوم الاثنين القادم الموافق ١٧ ديسمبر، وستستمرلمدة يومين بمدينة الغردقة.

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