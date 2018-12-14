شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية فى السويد وتؤكد التزامها بالحل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد الحوثي.

وقال المصدر فى تصريحات نقلتها وكالة واس السعودية، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأكد المصدر أن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.

ودعا المصدر الحوثيين لتغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناءً على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني،وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء.

وأشار المصدر إلى أن تسليم ميناء الحديدية يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.