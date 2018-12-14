شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأوكراني: التبادل التجاري 2 مليار دولار وعدد السائحين يصل لمليون بنهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير أوكرانيا في القاهرة، هينادي لاتي، إن التبادل التجاري مع مصر وصل إلى 2 مليار دولار، منها مليار و900 مليون لصالح أوكرانيا التي تصدر لمصر القمح ومنتجات زراعية عديدة، فيما تستورد بلاده الموالح والفواكه بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار السفير في تصريحات لـ «المصري اليوم» إلى أن أول عربة ترام في الإسكندرية مصنوعة في أوكرانيا ستصل في نهاية العام الجاري، حيث إن هناك اتفاقا بتصدير نحو 17 عربة، وبالنسبة للنشاط السياحي في مصر، قال إن عدد السائحين الأوكرانيين لمصر وصل إلى 773 ألفا من يناير وحتى أغسطس الماضي، فيما هو متوقع أن يصل العدد إلى مليون سائح بنهاية العام، خاصة أن مصر تحتل المركز الثاني بالنسبة لعدد السائحين الأوكرانيين.

وأكد السفير أن صادرات بلاده لمصر سواء كانت من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى لن تتأثر بسبب الأزمة التي تشهدها بلاده مع روسيا التي احتجزت 3 سفن حربية في نهاية الشهر الماضي، وتبادل الطرفين الاتهامات باختراق كل منهما للمياه الإقليمية للأخرى في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

ولفت إلى أن أوكرانيا مستعدة لتصدير أي كميات زراعية لمصر حسب طلبها، في ظل متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد تطورا في مختلف المجالات.